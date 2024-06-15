Почему экс-петербуржца комика Данилу Поперечного* признали иноагентом

Рассказываем, почему экс-петербуржца комика Данилу Поперечного* признали иностранным агентом.Вчера стало известно, что Министерство юстиции России внесло известного комика Данилу Поперечного* в реестр иностранных агентов.
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