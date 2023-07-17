Ляхи опять рвутся на бой с Россией

Варшава готова возглавить контингент НАТО для захода на Украину Дмитрий Родионов Фото: ZUMA Press/ Global Look Press Материал комментируют: Вадим Трухачёв Владимир Лепехин После окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой приняли бы участие польские военнослужащие, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданиям Welt, Bild и Politico перед участием в саммите НАТО По его словам, все будет зависит от того, какие договоренности будут достигнуты на мирных переговорах, если Украина решит их вести.