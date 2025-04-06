В Петербурге задержали чеченцев, унижавших на камеру школьников

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Комментарии
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Юрий Андреев
что за видео, кто пришёл, куда пришёл, нет никакого видео, зачем выкладывать неизвестно что, сажайте, если вам позволит Кадыров.
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13 час.
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