Романтика на высоте: незабываемый отдых для двоих в отеле Rosewood Hong Kong

Представьте: просыпаетесь в роскошном номере, распахиваете шторы на великолепных панорамных окнах с видом на сверкающую бухту Виктория – один из самых впечатляющих горизонтов мира – и следите за удивительным рассветом вместе с любимым человеком.
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