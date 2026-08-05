Аналитик Солдатенкова призвала при выборе вклада ориентироваться на условия

Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова Инна Солдатенкова в беседе с РИА Новости рассказала о типичных ошибках россиян при выборе банковских вкладов.
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