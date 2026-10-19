Глава Российского союза промышленников и предпринимателей озвучил, что бизнес хочет взамен.
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Свежие комментарии
- Российский военны...
- Российский военны...
- Российский военны...
Торг здесь не уместен . Не готовы за свой счёт обезопасить СВОИ предприятия - государство возьмёт управление над ними и доход пойдёт в казну.
....В.Путину удалось УГОВОРИТЬ бизнес подкинуть денег в бюджет.... Си не уговаривает,обязывает декларировать зарубежные активы,облагает налогами их прирост и кроме того- ежегодный налог с доходов офшорных компаний