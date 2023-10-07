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Сухогруз под флагом Турции подорвался на мине в Черном море

Сухогруз под флагом Турции подорвался на мине в Черном море

В Черном море у берегов Румынии подорвался на мине сухогруз, следовавший под флагом Турции.Инцидент произошел в 11 морских милях от портового румынского города Сулина, взрыв прогремел примерно в 9:20 по Гринвичу, пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство Reuters.

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