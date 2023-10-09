Рейтинг WTA. Самсонова вернулась в топ-20, Мирра Андреева дебютировала в топ-50

Людмила Самсонова за счет финала в Пекине вернулась в топ-20. WTA Singles Rankings Положение на 9 октября 2023 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9480 2 (2) Ига Швентек (Польша) 8890 3 (3) Коко Гауфф (США) 6455 4 (4) Джессика Пегула (США) 5955 5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5870 6 (6) Мария Саккари (Греция) 4475 7 (7) Онс Жабер (Тунис) 4150 8 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 3839 9 (9) Каролина Мухова (Чехия) 3664 10 (10) Каролин Гарсия (Франция) 3450 12 (13) Дарья Касаткина (Россия) 2830 16 (22) Людмила Самсонова (Россия) 2595 17 (16) Вероника Кудерметова (Россия) 2550 22 (20) Екатерина Александрова (Россия) 2035 27 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1685 37 (39) Анна Блинкова (Россия) 1298 50 (60) Мирра Андреева (Россия) 1128 61 (62) Анастасия Павлюченкова (Россия) 985 66 (63) Диана Шнайдер (Россия) 950 67 (68) Элина Аванесян (Россия) 943 81 (81) Камилла Рахимова (Россия) 836 82 (83) Анна Калинская (Россия) 833 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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