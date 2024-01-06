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Гранатометчики группы войск «Запад» уничтожили автомобиль с командирами ВСУ

Гранатометчики группы войск «Запад» уничтожили автомобиль с командирами ВСУ

Бойцы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» задействовал РПГ-7 ради того, чтобы подвернуть ликвидации бронемашину, в которой находились командиры одного из отрядов нацистских формирований киевского режима.

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