Бойцы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» задействовал РПГ-7 ради того, чтобы подвернуть ликвидации бронемашину, в которой находились командиры одного из отрядов нацистских формирований киевского режима.
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