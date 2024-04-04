При замене старых автомобилей на новые будет предоставляться субсидия

Согласно постановлению правительства «О мерах по снижению негативного воздействия транспортных средств на атмосферный воздух», с 1 июня во всех регионах республики транспортные средства получат бесплатные экологические наклейки в зависимости от соответствия их нормативам, поэтапно будет осуществляться их регистрация и перерегистрация.