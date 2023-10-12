Грязные секреты роскоши: что скрывается за пышностью и лоском фешенебельного лайнера

Круиз на огромном белоснежном лайнере — голубая мечта многих. Отдых на высшем уровне, потрясающие пейзажи, яркое солнце и лазурные волны — что может быть лучше? Но что же скрывается за закрытой дверью с надписью «Вход только для персонала», и какие грязные секреты хранят организаторы круиза на самом шикарном лайнере? Узнайте правду о том, что на самом деле происходит на борту, из нашего материала.