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Дзен Дневник

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Знаменитые девушки, которые после пластики стали похожи на кукол

Всем привет. Многие знаменитости не хотят ждать, чтобы увидеть результаты от занятий спортом или примириться с признаками старения, поэтому они идут в клиники и косметологические центры, стремясь обрести «новое» лицо и тело.

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