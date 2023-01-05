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Бивол и Усик номинированы на премию «Выступление года» от The Ring

Издание The Ring представило список номинантов на премию «Выступление года». В списке четыре кандидата, среди которых чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, который в мае 2022-го победил единогласным решением судей Сауля Альвареса.

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