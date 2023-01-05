Бивол и Усик номинированы на премию «Выступление года» от The Ring

Издание The Ring представило список номинантов на премию «Выступление года». В списке четыре кандидата, среди которых чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, который в мае 2022-го победил единогласным решением судей Сауля Альвареса.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии