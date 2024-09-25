Бюджет потратили, а укреплений нет. Как враг зашёл на Курщину? Никита Михалков задал серию вопросов о 15 млрд рублей

Бюджет потратили, а укреплений нет. О том, как враг зашёл на Курщину, рассказал Никита Михалков. Режиссёр задал серию вопросов о 15 млрд рублей и о том, куда они были потрачены, если ВСУ понадобилось меньше суток, чтобы пересечь границу.