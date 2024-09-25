Командир спецназа «Ахмат» раскрыл четыре тактики ВСУ в курском приграничье

КУРСК, 25 сентября, ФедералПресс. Командир разведывательной группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил военному корреспонденту RT Владу Андрице о тактиках, которые использовали украинские военные в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии