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Царьград

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Генерал-майор Муравлянников наградил 30 героев спецоперации орденами и медалями

Генерал-майор Муравлянников наградил 30 героев спецоперации орденами и медалями

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии им. Кирова генерал-майор Игорь Муравлянников вручил участникам специальной военной операции государственные награды и документы об окончании курсов.

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