СЕЗОН ОХОТЫ НА ПРЕЗИДЕНТОВ. ПОСЛЕ ТРАМПА СЛЕДУЮШИЙ - ПУТИН?

Путина на самом деле пытались убить: Кто стоял за попыткой, раскрыла Захарова Попытка покушения на президента России Владимира Путина, о которой накануне сообщил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, готовилась на деньги США.
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