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СЕЗОН ОХОТЫ НА ПРЕЗИДЕНТОВ. ПОСЛЕ ТРАМПА СЛЕДУЮШИЙ - ПУТИН?

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Комментарии
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Олег Самойлов
А не вспотеют ли все эти идиоты против Нашего всякие козни строить?
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12 час.
Елена ЗуеваДмитриева
Господи! Храни НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА!!!
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6 час.

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