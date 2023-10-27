Жертвы драмы: десять знаменитых актеров, ушедших из жизни слишком рано

Каким бы знаменитым ты ни был, сколько денег ни зарабатывал, судьбу не обманешь… О чем, если не о злом роке можно подумать, вспоминая истории знаменитостей, умерших молодыми и на пике славы? История кино полна трагических эпизодов, актерский Олимп лишился многих звезд, и список продолжает пополняться.