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Российская туристка предупредила об опасностях бюджетного отдыха на Мальдивах

Российская туристка предупредила об опасностях бюджетного отдыха на Мальдивах

Путешественница из России рассказала, что больше всего разочаровало ее в бюджетном отдыхе на Мальдивах и с какими трудностями она столкнулась.

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