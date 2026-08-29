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Мировое обозрение

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Мерц готовит «масштабный» удар санкциями по России после истории с дронами в Лейпциге

Мерц готовит «масштабный» удар санкциями по России после истории с дронами в Лейпциге

В Берлине снова взялись за старое. После падения беспилотников в аэропорту Лейпциг/Галле канцлер Фридрих Мерц готов обвинить Россию и ответить новыми санкциями.

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