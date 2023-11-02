РИА Новости сообщило о приезде Пугачевой в Россию

Не теряет надежды,что есть еще такие,которые не только руки,но и попу будут целовать

Людмила Абрамова

Песков же сказал -они граждане России...ждите теперь всех остальных..и олигархов, и певунов , которые Россию кормили, и стендаперов и бегунков остальных...и ничего им никто не сделает! от слова совсем...