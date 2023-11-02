Певица Алла Пугачева приехала в Россию, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости сообщило о приезде Пугачевой в Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕК
Елена Коваль
Не теряет надежды,что есть еще такие,которые не только руки,но и попу будут целовать
Ответить
1 д.
Людмила Абрамова
Песков же сказал -они граждане России...ждите теперь всех остальных..и олигархов, и певунов , которые Россию кормили, и стендаперов и бегунков остальных...и ничего им никто не сделает! от слова совсем...
Ответить
1 д.
Свежие комментарии