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Парламентская газета

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РИА Новости сообщило о приезде Пугачевой в Россию

РИА Новости сообщило о приезде Пугачевой в Россию

Певица Алла Пугачева приехала в Россию, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Комментарии
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ЕК
Елена Коваль
Не теряет надежды,что есть еще такие,которые не только руки,но и попу будут целовать
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1 д.
Людмила Абрамова
Песков же сказал -они граждане России...ждите теперь всех остальных..и олигархов,  и певунов , которые Россию кормили, и стендаперов и бегунков остальных...и ничего им никто не сделает! от слова совсем...
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1 д.

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