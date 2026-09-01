Путин прокомментировал слухи о якобы планирующейся в России мобилизации

РИА Новости/Кристина Соловьёва Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита ШОС 1 сентября, прокомментировал слухи о том, что власти страны якобы планируют новую волну мобилизации.
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