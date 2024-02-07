Экспозицию в честь десятилетия Игр в Сочи открыли на выставке «Россия»

Рекордное число наград, новейшая инфраструктура и допинговый скандал. Ровно десять лет назад в России стартовали Зимние Олимпийские игры, по итогам которых российская сборная заняла первое место в медальном зачете.
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