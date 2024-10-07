В РПЦ назвали запрет пропаганды чайлдфри мерой самозащиты общества

Идеология отказа от детей противоречит традиционным ценностям, а также курсу России на духовное и демографическое возрождение Запрет на пропаганду чайлдфри необходим как "мера самозащиты общества от внешнего деструктивного влияния".
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