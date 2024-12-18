Сегодня в Молдове отмечают День Национальной полиции

Сегодня в Республике Молдова отмечается День Национальной полиции, сообщает Noi.md. «Уважаемые полицейские, сегодня, в День полиции Республики Молдова, мы выражаем уважение и благодарность профессионализму, мужеству и преданности, которые вы демонстрируете каждый день.