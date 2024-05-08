Эксперт СПРФ Слепак: России нужна система распределения просроченных продуктов

Инициатива создать в России систему распределения продуктов с истекающим сроком годности, с которой накануне выступил Российский экологический оператор (РЭО), может сделать значительный вклад в поддержку "людей, которые живут за чертой бедности".
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