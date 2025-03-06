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ФАС проверит цены на Lada после жалоб ассоциации таксистов

ФАС проверит цены на Lada после жалоб ассоциации таксистов

Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование автомобилей Lada после обращения Ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ) с жалобой на завышение "АвтоВАЗом" цен, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

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