ФАС проверит цены на Lada после жалоб ассоциации таксистов

Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование автомобилей Lada после обращения Ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ) с жалобой на завышение "АвтоВАЗом" цен, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.
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