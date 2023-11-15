Бесплатно – это не покупка? В EGS можно бесплатно забрать Suicide Squad: Kill the Justice League...

Бесплатно – это не покупка? В EGS можно бесплатно забрать Suicide Squad: Kill the Justice LeagueПолноценный релиз экшена Suicide Squad: Kill the Justice League для ПК, а также консолей текущего поколения PS5 и Xbox Series X|S запланирован только на начало февраля 2024 года.
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