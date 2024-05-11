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Мостовой – болельщикам «Зенита» после 0:1 с ЦСКА: «Мы приложим все усилия для золотого дубля. Будем биться до конца за вас и за город – обещаю от лица всей команды»

Петербуржцы дома уступили ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ. «Хочу обратиться к нашим болельщикам. Мы оказались в таком непростом периоде, и нам всем вместе нужно выбраться победителями.

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