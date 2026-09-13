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FiNE NEWS

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Создатель «Паука-Нуара» рассказал о планах на несостоявшийся второй сезон

Создатель «Паука-Нуара» рассказал о планах на несостоявшийся второй сезон

Amazon Prime Video официально закрыл сериал «Паук-Нуар» после первого сезона, однако спустя два дня стало известно о получении проектом пяти наград на премии «Эмми», что стало рекордом для сериалов, завершённых после дебютного сезона.

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