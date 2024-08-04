В банках Питера отмечен резкий приток денег на вклады

Питерское отделение агентства РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ сообщило, что по состоянию на начало июля 2024 года, размер банковских депозитов жителей Северной столицы России перевалил за 3,4 трлн рублей и только за последний год объём размещенных во вкладах денег увеличился на 26% или почти на 698 млрд рублей.