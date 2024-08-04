MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Вижу, как хорошо жить тем,кто плавает по поверхности.На инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    даааа, хреново жить наблюдателямНа инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

В банках Питера отмечен резкий приток денег на вклады

В банках Питера отмечен резкий приток денег на вклады

Питерское отделение агентства РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ сообщило, что по состоянию на начало июля 2024 года, размер банковских депозитов жителей Северной столицы России перевалил за 3,4 трлн рублей и только за последний год объём размещенных во вкладах денег увеличился на 26% или почти на 698 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх