Светлана Арбуллина карындагы 5 айлык баласын югалткан: «Ротовирус.» https://intertat.tatar/news/svetlana-arbullina-karyndagy-5-ailyk-balasyn-yugaltkan-rotovirus-5866155.
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Светлана Арбуллина карындагы 5 айлык баласын югалткан: «Ротовирус.» https://intertat.tatar/news/svetlana-arbullina-karyndagy-5-ailyk-balasyn-yugaltkan-rotovirus-5866155.