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МВД опровергает массовые ошибки в загранпаспортах россиян

МВД опровергает массовые ошибки в загранпаспортах россиян

МВД опровергает массовые ошибки в загранпаспортах россиян Елена ГалицкаяМинистерство внутренних дел Российской Федерации опровергло информацию о массовых отказах россиянам в выезде за рубеж из-за ошибок в заграничных паспортах.

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