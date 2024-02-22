МВД опровергает массовые ошибки в загранпаспортах россиян Елена ГалицкаяМинистерство внутренних дел Российской Федерации опровергло информацию о массовых отказах россиянам в выезде за рубеж из-за ошибок в заграничных паспортах.
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