«План победы» Зеленского вызвал негодование в Польше

Публицист Onet Юраш: план Зеленского исключает Польшу из переговоров по Украине «План победы» президента Украины Владимира Зеленского полностью исключает Польшу из переговоров по урегулированию конфликта, считает публицист журнала Onet Витольд Юраш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии