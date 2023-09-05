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"Ъ": в Реутово начали судить офицера, отправившегося с автоматом за пивом

"Ъ": в Реутово начали судить офицера, отправившегося с автоматом за пивом

В Реутовском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении лейтенанта воздушно-десантных войск Радика Айсина, награжденного медалью Жукова за участие в Специальной военной операции (СВО), сообщает газета "Коммерсантъ".

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