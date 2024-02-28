«Коллегиальные» слова Шойгу попали англосаксам не в бровь, а в глаз Сегодня, 27 февраля, в День Сил специальных операций России министр обороны Сергей Шойгу выступил на коллегии своего министерства, дав тем самым заочную отповедь военным приготовлениям НАТО и воинственным заявлениям европейских боевых петушков во главе с Эммануэлем Макроном.