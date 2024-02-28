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«Коллегиальные» слова Шойгу попали англосаксам не в бровь, а в глаз

«Коллегиальные» слова Шойгу попали англосаксам не в бровь, а в глаз

«Коллегиальные» слова Шойгу попали англосаксам не в бровь, а в глаз Сегодня, 27 февраля, в День Сил специальных операций России министр обороны Сергей Шойгу выступил на коллегии своего министерства, дав тем самым заочную отповедь военным приготовлениям НАТО и воинственным заявлениям европейских боевых петушков  во главе с  Эммануэлем Макроном.

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Н
Николай
&quot;...б/УССР...&quot; - хорошо унижена Вукраина!!!
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