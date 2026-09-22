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Подростки напали на 81-летнюю женщину в Новосибирске

Подростки напали на 81-летнюю женщину в Новосибирске

Жители дома на улице 25 лет Октября в Новосибирске рассказали о нескольких конфликтах с подростками. По словам местной жительницы, от их действий пострадали дети и 81-летняя пенсионерка, пишет "КП-Новосибирск".

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