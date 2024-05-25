Полянский: у РФ нет ни одной причины вести диалог по формуле Зеленского

У России нет ни единой причины обсуждать "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский, слова которого передает РИА Новости.
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