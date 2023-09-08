Новый турецкий аккаунт STEAM/СТИМ РЕГИОН ТУРЦИЯ ✅ Привет, быстро и легко в...

Новый турецкий аккаунт STEAM/СТИМ РЕГИОН ТУРЦИЯ✅ Привет, быстро и легко выдам для вас готовый турецкий аккаунт STEAM/СТИМ! Для оплаты советую выбрать сервис LAVA – комиссия тут существенно ниже! ❗️ Инструкция как получить турецкий аккаунт Steam :1) Оплачиваете услугу2) После оплаты вы получите данные от аккаунта Steam + полный доступ к почте в виде:Данные от Steam:логин: **************пароль: **************Данные от почты:логин: **************@**************пароль: **************3) Входите на аккаунт, проверяйте и меняете пароль/адрес почты4) Оставляете приятный отзыв❗ Все аккаунты новые и никогда не использовались другими лицами.