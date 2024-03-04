Смоленские остановки очищают от надписей

На свой первый в этом году субботник вышли активисты проекта «Единой России» «Чистая страна» . Не прошло и полугода с момента обновления остановок в Смоленске, но на них уже обрушился шквал рекламных объявлений и граффити.
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