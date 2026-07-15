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Царьград

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В Госдуме рассказали, когда семьи с детьми смогут взять ипотечные каникулы

В Госдуме рассказали, когда семьи с детьми смогут взять ипотечные каникулы

Право на каникулы у заёмщика возникает вне зависимости от уровня дохода.Закон, дающий право обратиться к банку с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечным выплатам при рождении второго или последующего ребёнка, вступит в силу 1 сентября 2026 года.

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