«Сидела в декрете – свекровь считала, что у меня не жизнь, а малина. Поменялась с мужем, с ребенком теперь сидит он, а «малина» снова у меня!» – жалуется Вика— Ребенок только про папу и говорит! – вздыхает свекровь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии