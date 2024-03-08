«Сидела в декрете – свекровь считала, что у меня не жизнь, а малина. Поменялась с мужем, с ребенком теперь сидит он, а «малина» снова у меня!» – жалуется Вика— Ребенок только про папу и говорит! – вздыхает свекровь.