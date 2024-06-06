Уходят легенды. Популярное место отдыха в Приморье ждут неприятные перемены

В Приморье из бухты Витязь уберут старинные зверобойные шхуны финской постройки, являющиеся визитной карточкой и популярным среди туристов объектом полуострова Гамова, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Город В».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии