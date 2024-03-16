Южнокорейские производители столкнулись с проблемами при реализации проек...

Южнокорейские производители столкнулись с проблемами при реализации проектов в США из-за роста затратВ первой половине президентского срока Джозефа Байдена (Joseph Biden) южнокорейские компании с воодушевлением кинулись расширять производство на территории США, объявив о реализации амбициозных многомиллиардных проектов.
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