НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Энрике из «Зенита» договорился с «Ботафого» о возвращении. Клубы обсуждают обмен на Данило, но хавбек не хочет ехать в Россию

«Зенит» и «Ботафого» вряд ли совершат обмен Луиса Энрике на Данило. Как сообщает Antenados no Futebol со ссылкой на журналистов Андерсона Мотту и Манела, бразильский клуб уже достиг соглашения с Энрике о возвращении этим летом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии