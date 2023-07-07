Надзорный орган ответил на слухи о ликвидации памятника Ленину в Иванове

Комитет по госохране объектов культурного наследия рассказал, что будет происходить с монументом.После сообщений СМИ о предстоящем демонтаже главного памятника Ленину в Иванове в соцсетях поднялась волна обсуждения заинтересовавшей горожан темы.
Комитет по госохране объектов культурного наследия рассказал, что будет происходить с монументом.После сообщений СМИ о предстоящем демонтаже главного памятника Ленину в Иванове в соцсетях поднялась волна обсуждения заинтересовавшей горожан темы.
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