Участник страшного похода по Сямозеру рассказал, как все было

Обвинительный приговор бывшим инструкторам лагеря заставил вернуться на семь лет назад Приговор бывшим практикантам-инструкторам лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову, который 11 сентября 2023 года огласили в Петрозаводском городком суде, вызвал серьезный общественный ….