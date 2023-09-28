Участник страшного похода по Сямозеру рассказал, как все было

Обвинительный приговор бывшим инструкторам лагеря заставил вернуться на семь лет назад Приговор бывшим практикантам-инструкторам лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову, который 11 сентября 2023 года огласили в Петрозаводском городком суде, вызвал серьезный общественный ….
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