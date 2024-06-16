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Спички - не игрушка

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Штурм длился три минуты, все твари ликвидированы, но «осталось очень много вопросов к ФСИН»

Штурм длился три минуты, все твари ликвидированы, но «осталось очень много вопросов к ФСИН»

Краткие пресс-релизы Федеральной службы исполнения наказаний 16 июня: 8:56. "Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

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