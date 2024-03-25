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Китай

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Делегация тайваньской молодежи во главе с Ма Инцзю посетит континентальную часть Китая

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Бывший председатель партии Гоминьдан Ма Инцзю возглавит делегацию тайваньских молодых людей, которая посетит континентальную часть Китая в период с 1 по 11 апреля, сообщил в понедельник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

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