Делегация тайваньской молодежи во главе с Ма Инцзю посетит континентальную часть Китая

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Бывший председатель партии Гоминьдан Ма Инцзю возглавит делегацию тайваньских молодых людей, которая посетит континентальную часть Китая в период с 1 по 11 апреля, сообщил в понедельник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.