16 октября ежегодно отмечается Всемирный день хлеба. В России к хлебу особое отношение: его бережно почитали как главного кормильца, отводя ему самое почётное место на столе.
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